Kilis'te jandarma "Yaşlılara Saygı Haftası"nda 108 yaşındaki kadını unutmadı
AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te jandarma ekipleri, "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında 108 yaşındaki Emine Çağlı'yı hastanede ziyaret etti.
Kilis'te jandarma ekipleri, "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında 108 yaşındaki Emine Çağlı'yı hastanede ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlı vatandaşların yalnız olmadıklarını hissettirmek için ziyaretler gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda ekipler, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi gören 108 yaşındaki Emine Çağlı'yı yanlarında götürdükleri çiçekle ziyaret etti.
Çağlı, sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.
Ekipler, misafir oldukları Çağlı'nın hayır dualarını aldı.
AA / Cebrail Caymaz - Güncel