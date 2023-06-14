Kilis'te Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit tarafından çelenk bırakıldı. Jandarma araç ve gereçlerini yakından inceleyen çocukları ise araçlara binerek eğlenceli zaman geçirdi.

Kilis'te Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yılı kutlandı

KİLİS - Kilis'te Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit tarafından çelenk bırakıldı. Meydanda açılan stantları gezen Albay Akşit, Sergilenen ekipmanlar hakkında bilgi aldı. Jandarma araç ve gereçlerini yakından inceleyen çocukları ise araçlara binerek eğlenceli zaman geçirdi. Jandarma köpekleri tarafından çeşitli gösteriler yapılırken çocukların ilgi odağı oldu.

Unutulmaz anı yaşatan Jandarma Ekipleri çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.