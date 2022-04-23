Jandarma, köy çocuklarının bayramını etkinliklerle kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma, köy çocuklarının bayramını etkinliklerle kutladı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Kilis'te jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında köy çocuklarını ziyaret etti.

Kilis'te jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında köy çocuklarını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 7 köy okulunu, geçici işçi çadırlarını ve 2 engelli çocuğu ziyaret ederek etkinlik düzenledi.

Türk bayrakları ve balonlarla süslenen jandarma aracıyla okullara giden ekipler, okulun bahçesinde öğrencilerin alkışlarıyla karşılandı.

Çocuklara Türk bayrağı, balon, boyama kitapları ve çeşitli hediyeler veren jandarma ekipleri, onlarla yakından ilgilendi.

AA / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title