Jandarma, köy çocuklarının bayramını etkinliklerle kutladı

Kilis'te jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında köy çocuklarını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 7 köy okulunu, geçici işçi çadırlarını ve 2 engelli çocuğu ziyaret ederek etkinlik düzenledi.

Türk bayrakları ve balonlarla süslenen jandarma aracıyla okullara giden ekipler, okulun bahçesinde öğrencilerin alkışlarıyla karşılandı.

Çocuklara Türk bayrağı, balon, boyama kitapları ve çeşitli hediyeler veren jandarma ekipleri, onlarla yakından ilgilendi.

AA / Güncel