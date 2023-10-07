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Kilis'te Jandarma Huzur ve Güven Uygulaması

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan huzur ve güven uygulamasında 565 kişi kontrol edildi ve bir aranan şahıs yakalandı.