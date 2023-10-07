Kilis'te Jandarma Huzur ve Güven Uygulaması
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan huzur ve güven uygulamasında 565 kişi kontrol edildi ve bir aranan şahıs yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığınca huzur ve güven uygulaması yapıldı.
2 aşamalı olarak 24 noktada 24 devriye ve 80 personelin katılımı ile huzur ve güven uygulaması icra edildi.
Uygulamalarda 565 kişi kontrol edilirken, 1 kişiye 2 bin 866 TL idari yaptırım uygulandı.
Bir aranan şahsın yakalandığı uygulamada 243 araç kontrol edildi ve 1 araç sahibine 951 TL para cezası kesildi.
Kaynak: AA / Güncel