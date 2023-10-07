Haberler

Kilis'te Jandarma Huzur ve Güven Uygulaması

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan huzur ve güven uygulamasında 565 kişi kontrol edildi ve bir aranan şahıs yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca huzur ve güven uygulaması yapıldı.

2 aşamalı olarak 24 noktada 24 devriye ve 80 personelin katılımı ile huzur ve güven uygulaması icra edildi.

Uygulamalarda 565 kişi kontrol edilirken, 1 kişiye 2 bin 866 TL idari yaptırım uygulandı.

Bir aranan şahsın yakalandığı uygulamada 243 araç kontrol edildi ve 1 araç sahibine 951 TL para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Kilis Jandarma Güncel Haberler

title