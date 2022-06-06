Kilis'te jandarma ekipleri Ravanda Kalesi'nde temizlik yaptı - Haberler

Kilis'te jandarma ekipleri Ravanda Kalesi'nde temizlik yaptı
AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te jandarma ekipleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Ravanda Kalesi'nde atıkları topladı.
Kilis'te jandarma ekipleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Ravanda Kalesi'nde atıkları topladı.
Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belenözü köyü sınırları içerisinde bulunan Ravanda Kalesi'nde çevre bilinci oluşturmak için temizlik gerçekleştirdi.
AA / Cebrail Caymaz - Güncel