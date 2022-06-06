Kilis'te jandarma ekipleri Ravanda Kalesi'nde temizlik yaptı - Haberler

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Kilis'te jandarma ekipleri Ravanda Kalesi'nde temizlik yaptı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te jandarma ekipleri Ravanda Kalesi'nde temizlik yaptı

Kilis'te jandarma ekipleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Ravanda Kalesi'nde atıkları topladı.

Kilis'te jandarma ekipleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Ravanda Kalesi'nde atıkları topladı.

Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belenözü köyü sınırları içerisinde bulunan Ravanda Kalesi'nde çevre bilinci oluşturmak için temizlik gerçekleştirdi.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Dünya Çevre Günü Jandarma Kilis Güncel Haberler

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