Kilis'te Jandarma Anız Yangınlarına Karşı Hava Destekli Denetim Yapıyor

Kilis'te jandarma ekipleri, anız yangınlarına karşı dron destekli denetimde bulunuyor.

İl Jandarma Komutanlığı devriye ekiplerince, doğaya ve çevreye zarar veren anız yakma olaylarına karşı denetim yapılıyor.

Elbeyli ilçesine bağlı köyleri gezen ekipler, önleyici kolluk devriyeleri sırasında dronla havadan takip ve denetim yaptı.

Devriye ekipleri, denetimlerin yanı sıra buğday ve arpa gibi mahsullerin biçerdöverle hasat edildiği bölgelerde arazi sahiplerine sahada eğitim vererek, olası anız yangınlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Çiftçi Selahattin Ağcabay, jandarmanın yaptığı bu tür uygulamaları önemli bulduğunu söyleyerek, ekiplere teşekkür etti.