Kilis'te izinsiz kazı yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı
AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
KİLİS (AA) - Kilis'te izinsiz kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Tamburalı köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Ekipler, izinsiz kazı yapan 2 zanlıyı suçüstü yakaladı. Kazı alanında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ş.C. ve S.Ç. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
AA / Cebrail Caymaz - Güncel