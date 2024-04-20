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Kilis'te izinsiz kazı yapan 1 şüpheli suçüstü yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı olaylarının engellenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Karaçavuş köyünde izinsiz kazı yapan Ö.K. suçüstü yakalandı ve izinsiz kazıda kullanılan araç ve gereçlere el konuldu. Şüpheli hakkında 'kaçak kazı yapma' suçundan işlem yapıldı.

Kilis'te izinsiz kazı yapan 1 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak kazı olaylarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Karaçavuş köyünde izinsiz kazı yapan Ö.K'yi suçüstü yakaladı.

İzinsiz kazıda kullanılan araç ve gereçlere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliye "kaçak kazı yapma" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kilis Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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