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Kilis'te İYİ Parti il teşkilatı 1 Mayıs yürüyüşü yaptı

Kilis'te İYİ Parti il teşkilatı 1 Mayıs yürüyüşü yaptı

Güncel Haberler

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İYİ Parti il teşkilatı tarafından yürüyüş düzenlendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İYİ Parti il teşkilatı tarafından yürüyüş düzenlendi.

Hacı Cümbüş Cami önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe, İYİ Parti Kilis İl Başkanı Ağa Gündoğmuş, partinin Kilis milletvekili adayları Mustafa Araz ile Mustafa Polat ve partililer katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı Ağa Gündoğmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla böyle bir yürüyüş düzenlediklerini ifade etti.

Gündoğmuş, "14 Mayıs seçimlerinde ya tarih olacağız ya da tarih yazacağız." dedi.

Kilis Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

Cumhuriyet Meydanı İYİ Parti 1 Mayıs Kilis Güncel Haberler

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