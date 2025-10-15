Kilis'te İş Yerine Kurşunlama: 4 Şüpheli Tutuklandı

Haberler

Kilis'te bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olayın gerçekleştiği yer ve sonrasındaki gelişmeler, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonu ile ortaya çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Ekim'de Tosyalı Mahallesi'ndeki bir iş yerine silahla ateş edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, motosikletle olay yerine gelen 2 şüphelinin pompalı tüfekle iş yerine ateş ettikten sonra kaçtığını tespit etti.

Yapılan operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
