Kilis'te iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kilis'te bir iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Kilis'te bir iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtı.

İsmet Paşa Mahallesi Bölge Trafik Caddesi'nde 3 katlı bir binanın deposundaki Ahmet Hatip'e ait tekstil atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Yangın sırasında işçilerin yemek molasında oldukları öğrenildi.