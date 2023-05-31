Kilis'te İş Yeri Yangınında Elektrik Kabloları Paniğe Neden Oldu

Kilis'te bir iş yerinde çıkan yangına müdahale eden ekipler, birbirine çarpan ve bomba gibi patlamalar çıkaran kablolar nedeniyle zor anlar yaşadı. İş yeri yangını paniğe neden oldu Bomba gibi patlayan elektrik kabloları yangına müdahaleyi zorlaştırdı

İş yeri yangını paniğe neden oldu

Bomba gibi patlayan elektrik kabloları yangına müdahaleyi zorlaştırdı

KİLİS Kilis'te bir iş yerinde çıkan yangına müdahale eden ekipler, birbirine çarpan ve bomba gibi patlamalar çıkaran kablolar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre Ekrem Çetin Mahallesi İbni Sina Bulvarı'nda 4 katlı binanın altındaki bir iş yerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, alevlere müdahale etti. Müdahale sırasında birbirine çarpan ve bomba gibi patlamalara neden olan elektrik kabloları korkuya neden oldu. Patlamaların etkisiyle olay yerine yaklaşamayan itfaiye erleri elektrik kesilene kadar yaklaşmadı.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bina sakinleri tahliye edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi, binanın birinci katı zarar gördü.