Kilis'te İş Yeri Yangınında Büyük Panik

Kilis'te bir iş yerinde çıkan yangına müdahale eden ekipler, birbirine çarpan ve bomba gibi patlamalara neden olan kablolar nedeniyle zor anlar yaşadı. İş yeri kullanılamaz hale geldi, binanın birinci katı zarar gördü.

Kilis'te bir iş yerinde çıkan yangına müdahale eden ekipler, birbirine çarpan ve bomba gibi patlamalara neden olan kablolar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre Ekrem Çetin Mahallesi İbni Sina Bulvarı'nda 4 katlı binanın altındaki bir iş yerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, alevlere müdahale etti. Müdahale sırasında birbirine çarpan ve bomba gibi patlamalara neden olan elektrik kabloları korkuya neden oldu. Patlamaları nedneiyle bölgeye yaklaşamayan itfaiye erleri elektrik akımı kesilene kadar bekledi.

Diğer yandan bina sakinleri tahliye edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi, binanın birinci katı zarar gördü. - KİLİS