KİLİS'TE, İŞ MAKİNESİNE ÇARPAN TIR ALEV ALDI; SÜRÜCÜ YARALANDI - Haberler

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KİLİS'TE, İŞ MAKİNESİNE ÇARPAN TIR ALEV ALDI; SÜRÜCÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KİLİS'te, iş makinesine çarpan TIR alev alarak yandı.

KİLİS'te, iş makinesine çarpan TIR alev alarak yandı. Kazada sürücüsü yaralanan TIR'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Kilis-Hatay karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Kilis yönüne giden Yasin Alkoç yönetimindeki 68 EN 858 plakalı TIR, Gülbaba Köyü yakınlarında çalışma yapan Mehmet Fatih Can operatörlüğündeki kepçeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ı ön kısmında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma, ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince TIR'daki yangın söndürülürken, yaralanan sürücü ise ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Kilis Güncel Haberler

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