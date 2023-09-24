Kilis'te İnşaattan Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.