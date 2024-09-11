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Kilis'te İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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Kilis'te Ebulüle Mahallesi'ndeki okul inşaatında çalışan Suriye uyruklu bir işçi, inşaatın 2. katındaki iskeleden düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak işçi kurtarılamadı.

Kilis'te çalıştığı inşaatın 2. katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.

Ebulüle Mahallesi'ndeki okul inşaatında çalışan Suriye uyruklu Abdulhadi Zedan (58) inşaatın 2. katındaki iskeleden dengesini kaybederek düştü.

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Zedan kaldırıldığı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Suriye Güncel Yaşam Polis kilis

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