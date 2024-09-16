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Kilis'teki Öğrenciler, Gazze'deki Çocuklar İçin Mektup Yazdı

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Kilis'te ilkokul öğrencileri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki çocuklar için mektup yazdı.

Kilis'te ilkokul öğrencileri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki çocuklar için mektup yazdı.

15 Temmuz Şehitleri İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri, Filistin'e dikkati çekmek için kaleme aldıkları mektuplarında, Filistinli çocukların yanında olduklarını belirterek, İsrail'in insanlık dışı saldırılarının sona ermesini diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da okulu ziyaret ederek çocuklara bu desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Altay, AA muhabirine, programın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalışmaları kapsamında, öğrencilerin erdemli birey olarak yetişmesi doğrultusunda yapıldığını söyledi.

İnsani değerleri olan, düşünebilen bireyler yetiştirme arzusunda olduklarını, bu kapsamda Maarif Modelinin de önemli olduğunu anlatan Altay, "Hem çevre duyarlılıklarını hem insani erdemlerini geliştirmeye yönelik yapılan bu etkinlik, yeni modelin hassasiyetlerini ortaya koyuyor. Öğrencilerimiz duygularını burada dile getirdiler. Yazdıkları mektuplara baktık. Mektuplarda çok duygulu, çok içten ifadeleri görüyoruz. En kısa sürede Filistin halkının maruz kaldığı bu savaşın sona ermesini, onların mücadelelerini başarıyla tamamlamalarını ve zafere ulaşmalarını, bağımsız Filistin devletlerini kurmalarını temenni ediyoruz. Öğretmenlerimizi, yönlendirmelerinden, öğrencilerimizi de samimi duygularından dolayı tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Nisa Ufak ise Gazze'de İsrail'in hain saldırıları sonucu masum çocukların öldüğünü belirtti.

Yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu vurgulayan Abdullah Altay da "Filistinli kardeşlerimize dua ediyoruz. Bu savaşın bitmesini istiyoruz. Filistinli kardeşlerimize destek olmak için İsrail ürünlerini boykot ediyoruz. Çünkü aldığımız her ürün Filistinli kardeşlerimize bomba olarak geri dönüyor." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

İsrail Gazze kilis

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