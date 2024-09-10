Kilis'te İlköğretim Haftası Töreni Düzenlendi

Kilis'te İlköğretim Haftası dolasıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.