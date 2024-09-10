Kilis'te İlköğretim Haftası Töreni Düzenlendi
Kilis'te İlköğretim Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü çelenk sundu ve törene daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Kilis'te İlköğretim Haftası dolasıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.