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Kilis'te ikinci kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi tamamlandı

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Kilis'te tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak ve içme suyu problemini çözmek için başlatılan projede ikinci kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi tamamlandı. Tesisin işletmeye açılmasıyla birlikte, Kilis'te dünya standartlarında içme suyu sağlanacak.

Kilis'te ikinci kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi tamamlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalar sürüyor.

Kilis'in içme suyu problemini çözmek için başlatılan projede ise sona gelindi.

Günde 52 bin metreküp su sağlayacak tesisin işletmeye açılmasıyla birlikte, Kilis'te 2050 yılına kadar dünya standartlarında içme suyu sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Seve Barajı kaynağından alınarak Kilis şehir merkezine verilen içme suyunun yetersiz kalması nedeniyle, Yukarı Afrin Barajı'dan alınarak 43 kilometre uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Kilis şehir merkezine ulaştırılan ham suyu arıtmak için inşa edilen ikinci kademe İçme Suyu Arıtma Tesisinin işletme testlerinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Kilis'e Yukarı Afrin Barajı'ndan yılda 18 milyon 980 bin metreküp su sağlandığını belirten Balta, "Seve Barajı'ndan ise 5 milyon 800 bin metreküp olmak üzere toplam 24 milyon 780 bin metreküp ham suyu arıtarak içme suyu olarak verileceği hedeflenmektedir." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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