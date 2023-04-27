Kilis'te iki sınır kapısında oy verme işlemi başladı

Kilis'teki sınır kapılarında, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemleri başladı.

Türkiye'nin Suriye'ye açılan, Kilis merkezdeki Öncüpınar Gümrük Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nda, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek.

Sınır kapılarında oy verme alanlarında kurulan birer sandıkta, başkan, kamu görevlisi üye ve son genel seçimde Türkiye'de en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdiği kişilerden oluşan yurt dışı sandık kurulları yerlerini aldı.

Sınır kapılarında 24 saat esasıyla gerçekleşecek oy verme işlemi, 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.