Kilis'te "İki İnsan Bir Hayat Projesi" kapsamında genç çiftin nikahı kıyıldı

Türkiye Diyanet Vakfının organize ettiği "İki İnsan Bir Hayat Projesi" kapsamında genç çiftin nikah merasimi gerçekleştirildi.

Proje, 2025 Aile Yılı kapsamında her ilden yetim veya ihtiyaç sahibi bir çiftin evlendirilmesini kapsıyor.

Kilis'te de projeye uygun görülen Zeynep Kaya ve Kadirhan Uncuoğlu çiftinin nikahını İl Müftüsü Alettin Bozkurt kıydı.

Genç çiftinin nikah şahidi ise Kilis Valisi Tahir Şahin oldu.

Vali Şahin genç çiftlere mutluluklar dileyerek,"Toplumumuzun en güçlü dayanağı ailedir. Nüfusun kendini yenileme oranı gün geçtikçe maalesef düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 2025 yılını Aile Yılı ilan etti. Bizde devlet olarak genç çiftlerimizin evliliklerini destekliyoruz." dedi.

Nikahın kıyılmasının ardından il müftüsü tarafından dua edildi ve genç çiftlere hediyeler takdim edildi.

Proje kapsamında 81 ilden nikahı kıyılan 81 çifti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edeceği belirtildi.