Kilis'te İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kilis'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

KİLİS - Kilis'te iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Karaali Mahallesi, Çağlayan sokak da meydana gelen olayda 2 grup arasındaki çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olaya karışan Emrah B. isimli şüphelinin silahından çıkan mermi, Muhammet T. İsimli şahsa isabet ederken, seken mermilerden yabancı uyruklu Ali H. İsimli şahıs da yaralandı. Yaralılar Muhammet T. ve Ali H., ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinde bulunan ve kimliği tespit edilemeyen bir şüphelinin de yakalanması için Kilis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.