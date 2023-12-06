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Kilis'te Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması

6 Aralık 2023 15:55 Son Güncelleme: 15:57 Abone Ol

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzurlu sokaklar ve narkotik suçları uygulamasında 13 noktada 28 ekip ve 92 personel görev aldı. Denetimlerde 601 kişinin bilgileri sorgulandı, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve 287 araç kontrol edildi. Uygulama kapsamında 1 sürücüye 951 lira idari para cezası uygulandı ve 6 metruk bina kontrol edildi.