Kilis'te Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzurlu sokaklar ve narkotik suçları uygulamasında 13 noktada 28 ekip ve 92 personel görev aldı. Denetimlerde 601 kişinin bilgileri sorgulandı, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve 287 araç kontrol edildi. Uygulama kapsamında 1 sürücüye 951 lira idari para cezası uygulandı ve 6 metruk bina kontrol edildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13 noktada 28 ekip ve 92 personelin katılımıyla "huzurlu sokaklar ve narkotik suçları uygulaması" yapıldı.
Denetimlerde, 601 kişinin bilgileri sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
287 aracın kontrol edildiği uygulamada 1 sürücüye 951 lira idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, uygulama kapsamında 6 metruk binada kontrol edildi.