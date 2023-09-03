Kilis'te huzur ve güven uygulamasında bin 21 şahıs ile 394 araç sorgulandı

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan huzur ve güven uygulamasında bin 21 şahıs ile 394 araç sorgulandı. Uygulama sonucunda 7 araca 8 bin 933 lira cezai işlem uygulandı.

Kilis'te güven ve huzur uygulaması

KİLİS - Kilis'te huzur ve güven uygulamasında bin 21 şahıs ile 394 araç sorgulanırken 7 araca 8 bin 933 lira cezai işlem yapıldı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven uygulaması yaptı. Genel asayişin sağlanması, kamu düzeninin devamının sağlanması, aranan şahısların yakalanması ve önleyici tedbirler amacıyla 10 sabit nokta ve 10 yaya devriye olmak üzere toplam 20 farklı noktada uygulama yapıldı.

İl genelinde gerçekleştirilen uygulama sonucunda bin 21 şahıs ile 394 araç sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamaların ardından 7 araca toplam 8 bin 933 TL trafik cezası kesilirken 1 şahsa jse emre aykırı davranıştan bin 207 TL idari para cezası uygulandı.

Kentte, benzer denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.