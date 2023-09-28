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Kilis'te Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirildi

Kilis'te polis ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında 673 kişinin Genel Bilgi Toplama kontrolü yapıldı ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.