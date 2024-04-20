Kilis'te Huzur ve Güven Uygulaması: 5 Şüpheli Yakalandı
Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 5 aranan şüpheli yakalandı, 810 kişi ve 397 araç kontrol edildi ve 3 araç sahibine toplamda 7 bin 776 TL para cezası kesildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığınca huzur ve güven uygulaması yapıldı.
2 aşamalı olarak 13 noktada 28 devriye ve 96 personelin katılımı ile huzur ve güven uygulaması icra edildi.
Uygulamada, 5 aranan şüpheli yakalandı, 810 kişi ile 397 araç kontrol edildi ve 3 araç sahibine 7 bin 776 TL para cezası kesildi.