Kilis'te Husumetli Komşular Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Kilis'te iki husumetli komşu arasında çıkan silahlı tartışmada 3 kişi yaralandı. Olaya karışan şüpheli ve arkadaşının silahından çıkan mermi, Mikail D., Servet D. ve Umut D. isimli şahıslara isabet etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te husumetli iki komşu arasında silahlı kavgada: 3 yaralı

KİLİS - Kilis'te husumetli iki komşu arasındaki çıkan 5 kişinin karıştığı silahlı tartışmada 3 kişi yaralandı.

Olay gece saatlerinde, Muallim Rıfat Bilge Mahallesi Kefre Caddesinde meydana geldi. İki komşu arasındaki çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olaya karışan Erkan isimli şüpheli ve yanındaki arkadaşının silahından çıkan mermi, Mikail D. Servet D. ve Umut D. İsimli şahıslara isabet etti. Yaralılar Mikail D. Servet D. ve Umut D. ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından 2 yaralıyı hastaneye götürürken, bir yaralıyı ise polis ekipleri hastaneye götürdü.

ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kilis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.