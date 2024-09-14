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Kilis'te Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

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Kilis’in Bilali Habeş Mahallesi'nde husumetli gruplar arasında çıkan kavga sonucunda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KİLİS'te husumetli gruplar arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bilali Habeş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre husumetli gruplar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlarla H.S., M.A.C. ile M.U., yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan H.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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