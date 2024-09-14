Kilis'te Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

KİLİS'te husumetli gruplar arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bilali Habeş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre husumetli gruplar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlarla H.S., M.A.C. ile M.U., yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan H.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.