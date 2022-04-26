Kilis'te husumetli ailelerin kavgasında 11 kişi yaralandı

KİLİS'te, muhtarlık seçimi nedeniyle husumetli olan 2 aile birbirine girdi. Tüfek, tabanca, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Beşikkaya köyünde meydana geldi. İddiaya göre, seçim nedeniyle husumetli olan köy muhtarı Hüseyin Mazlum ile eski muhtar Lokman Eryılmaz arasında tartışma çıktı. Diğer aile yakınlarının da araya girmesi ile tartışma, kavgaya dönüştü. Birçok kişinin birbirine girdiği kavgada tüfek, tabanca, sopa ve taşlar kullanıldı. İhbarla gelen jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma, kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.