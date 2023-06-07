Kilis'te Hırsızlık Yaptıkları İddiasıyla 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kilis'te meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda farklı tarihlerde yapılan çalışmalarda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda farklı tarihlerde yapılan çalışmalarda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.