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Kilis'te Hırsızlık Yaptıkları İddiasıyla 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kilis'te Hırsızlık Yaptıkları İddiasıyla 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Kilis'te meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda farklı tarihlerde yapılan çalışmalarda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda farklı tarihlerde yapılan çalışmalarda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kilis Güncel Haberler

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