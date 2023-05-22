Kilis'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı
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Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel