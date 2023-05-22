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Kilis'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı

Kilis'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

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Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Kilis Güncel Haberler

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