Kilis'te hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı
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Kilis'te hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kilis'te hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, 17-24 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 3 hırsızlık olayına ilişkin 1 şüpheli yakalandı, 4'ünün de yakalanması için soruşturma sürüyor.
Ekipler, 129 küçükbaş, takım çantası ve tamir aletleri, matkap, spiral ve havalı tabancayı sahiplerine teslim etti.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel