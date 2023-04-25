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Kilis'te hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

Kilis'te hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

Güncel Haberler

Kilis'te hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 17-24 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 3 hırsızlık olayına ilişkin 1 şüpheli yakalandı, 4'ünün de yakalanması için soruşturma sürüyor.

Ekipler, 129 küçükbaş, takım çantası ve tamir aletleri, matkap, spiral ve havalı tabancayı sahiplerine teslim etti.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kilis Güncel Haberler

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