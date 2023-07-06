Kilis'te hırsızlık yapan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Kilis'te meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için yapılan çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Kilis'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 26 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında 10 şüpheli yakalandı, firari 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.