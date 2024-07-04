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Kilis'te hırsızlık şüphelilerinden 5'i tutuklandı

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Kilis'te yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 24 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, suçta kullanıldığı tespit edilen nakit para adli birimlere teslim edildi.

Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 1 Haziran-1 Temmuz arasında yapılan çalışmalarda 20 hırsızlık olayına ilişkin 24 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ele geçirilen 3 cep telefonu, 2 akü, 1 hoparlör, 2 koyun ile çeşitli malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca suçta kullanıldığı tespit edilen 10 bin TL nakit para ise adli birimlere teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kilis Güvenlik Adliye Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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