Kilis'te hırsızlık şüphelilerinden 3'ü tutuklandı

Kilis'te meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanması için yapılan çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 10 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 2'si savcılık ifadesinin ardından 5'de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.