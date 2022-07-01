Kilis'te hırsızlık suçundan 1 şüpheli tutuklandı Kilis'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı. Kilis'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 4 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 2'si cezaevinde bulunan 7 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince 2 ay yapılan fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda 6 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, tescili farklı kişiye ait olduğu belirlenen plaka, çalıntı kaydı bulunan motosiklet, şase numarası olmayan plakasız motosiklet ve motor bloku ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor. AA / Cebrail Caymaz - Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Kilis Güncel Haberler

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