Kilis'te hırsızlık iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Kilis'te hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin kimliği belirlenen bir kişinin daha yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen motosiklet, taksi, asansör motoru ile içinde kredi kartları bulunan cüzdan ve kimlik kartı sahiplerine teslim edildi.