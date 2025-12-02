Kilis'te hijyen kurallarına uymayan bakkala cezai işlem uygulandı
Kilis'te, hijyen kurallarını ihlal eden bir bakkala 2 bin 953 TL para cezası uygulandı. Zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ürünler ve hijyenik olmayan ortamda satılan ürünleri imha etti.
Kilis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınüzüm Mahallesi'ndeki bir bakkalda son kullanma tarihi geçmiş ürünler olduğu tespit edildi.
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince hijyen kurallarına uygun olmayan, merdiven altı üretim yapan ve tarihi geçmiş ürün satan işletmeye 2 bin 953 TL idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, hijyenik olmayan ortamda satılan ürünler Kilis Belediyesi zabıta ekiplerince toplanarak imha edildi.
