Kilis'te havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu kurtarıldı - Haberler

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Kilis'te havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu kurtarıldı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu kurtarıldı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen 2 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçe merkezinde 3 katlı bir binanın havalandırma boşluğuna 2 yavru kedinin düştüğünü gören bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen ekipler, kedileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Havalandırma boşluğuna halat yardımıyla inen itfaiye personeli, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kedileri çıkardı.

Kurtarılan kediler sahibine teslim edildi.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Musabeyli İtfaiye Kilis kedi Güncel Haberler

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