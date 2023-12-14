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Kilis'te hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Kilis'te hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından Ceritler Köyü'nde yakalandı.

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.A. merkeze bağlı Ceritler Köyü'nde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kilis Haberler

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