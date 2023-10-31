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Kilis'te hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan H.H. isimli hükümlü yakalandı ve tutuklandı.