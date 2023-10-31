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Kilis'te hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı

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Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan H.H. isimli hükümlü yakalandı ve tutuklandı.

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 1 hükümlü yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada kapsamında, Kilis merkeze bağlı Kocabeyli yol kontrol noktasında çeşitli suçlardan aranan H.H. isimli şahıs yakalandı.

Hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası buluna hükümlü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kilis Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Kilis Güncel Haberler

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