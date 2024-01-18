Kilis'te hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan 2 hükümlü yakalandı. M.Ö. reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan, B.A. ise basit yaralama suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. Yakalanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığınca aranan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. ile "basit yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.A. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.