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Kilis'te hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

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Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan 2 hükümlü yakalandı. M.Ö. reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan, B.A. ise basit yaralama suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. Yakalanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca aranan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. ile "basit yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.A. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Kilis Yakalama Ceza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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