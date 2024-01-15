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Kilis'te hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

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Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan 2 hükümlü yakalandı. M.Ö. hırsızlık suçundan, A.O.K. ise uyuşturucu satın almak suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. Yakalanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca aranan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan hakkında 7 yıl 3 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan 2 yıl 5 ay 21 gün hapis cezası bulunan A.O.K. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Kilis Güvenlik Yakalama Ceza 3.Sayfa Güncel Haberler

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