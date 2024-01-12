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Kilis'te hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

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Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan 2 hükümlü yakalandı. H.Y. hırsızlık suçundan 4 yıl 9 ay 10 gün, N.A. ise 8 yıl 7 ay 35 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Yakalanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca aranan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. ile 8 yıl 7 ay 35 gün hapis cezası bulunan N.A. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Kilis Güvenlik Yakalama Ceza 3.Sayfa Güncel Haberler

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