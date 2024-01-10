Kilis'te hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan 2 hükümlü yakalandı. M.Y.C ve S.Y. isimli hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığınca aranan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, "yaralama" suçundan hakkında 2 yıl 7 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.C ile "basit yaralama" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası bulunan S.Y. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.