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Kilis'te hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

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Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan 2 hükümlü yakalandı. M.Y.C ve S.Y. isimli hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca aranan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, "yaralama" suçundan hakkında 2 yıl 7 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.C ile "basit yaralama" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası bulunan S.Y. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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