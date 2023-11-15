Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Mücahitler Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalanan G.B. isimli şahsın yapılan sorgulamasında çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.
Hakkında 4 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B. isimli zanlı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel