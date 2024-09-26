Üye Girişi
Haberler

Kilis'te Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 16 Hükümlü Yakalandı

Kilis'te Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 16 Hükümlü Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te JASAT ekipleri, 1-25 Eylül tarihleri arasında yaptığı çalışmalarla çeşitli suçlardan aranan 70 şüpheliyi yakaladı. Bu şüphelilerden 16'sında kesinleşmiş hapis cezası bulunurken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 hükümlü jandarma ekiplerinde yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik 1-25 Eylül tarihlerinde çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 70 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler arasında 1 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 hükümlü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Diğer 54 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Eylül JASAT kilis

Erdoğan teğmenlerin 'Kılıçlı Yemin Töreni' ile ilgili konuştu: Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil

"Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil"

 İsrail saldırısında Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü

İsrail-Hizbullah savaşında kritik isim öldürüldü

 Açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı görenleri şaşırtıyor

Açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı kafa karıştırdı
Zihinsel engelli çocuğa yaptıkları infial yaratmıştı! 2 personelin akıbeti belli oldu

7 yaşındaki çocuğa yaptıkları infial yaratmıştı! 2 personelin akıbeti belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Union SG maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Union SG geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe? Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! FB Union SG golleri kim attı, maç anlatımı! Ajax Beşiktaş maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Ajax maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB UEFA Avrupa Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? UEFA Avrupa Ligi Canlı izle! UEFA Avrupa ligi şifresiz izleme linki! Kör Nokta gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? TRT Tabii Spor canlı izle! (FENERBAHÇE-USG) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Kör Nokta 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kör Nokta 3. bölüm fragmanı izleme linki var mı? 26-27 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Tadic Fenerbahçe Union SG maçında neden yok, sakat mı, cezalı mı? Tadic yok mu, neden yok?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });