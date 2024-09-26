Kilis'te Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 16 Hükümlü Yakalandı
Kilis'te JASAT ekipleri, 1-25 Eylül tarihleri arasında yaptığı çalışmalarla çeşitli suçlardan aranan 70 şüpheliyi yakaladı. Bu şüphelilerden 16'sında kesinleşmiş hapis cezası bulunurken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 hükümlü jandarma ekiplerinde yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik 1-25 Eylül tarihlerinde çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 70 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler arasında 1 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 hükümlü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Diğer 54 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.