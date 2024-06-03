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Kilis'te Hafriyat Kamyonuyla Taksinin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Öldü, 8 Kişi Yaralandı

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Kilis'te meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonuyla ticari taksi çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma yönlendirildi. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kilis'te hafriyat kamyonuyla taksinin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

M.A. yönetimindeki 79 ABM 330 plakalı hafriyat kamyonu ile Suriye uyruklu R.E.E. idaresindeki 79 ABP 304 plakalı ticari taksi, Kilis- İslahiye kara yolunun 25'inci kilometresinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, ticari takside bulunan Suriye uyruklu M.A.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan ticari taksi sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu R.H, Ö.A, T.E.H, M.J, M.C, M.C.C, U.M. ve İ.D. sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan T.E.H. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü M.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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