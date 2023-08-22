Kilis'te hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Kilis'te meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüsü ortaya çıktı.
Kilis'te hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
L.C. yönetimindeki 10 KK 809 plakalı hafif ticari araç ile H.K. kontrolündeki 79 DV 344 plakalı motosiklet, Necmettin Erbakan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, motosikletin hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra savrulması yer aldı.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel