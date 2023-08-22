Kilis'te hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kilis'te meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüsü ortaya çıktı.